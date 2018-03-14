ПСЖ определился с трансферной стоимостью Верратти

Французский ПСЖ определился с трансферной стоимостью своего полузащитника Марко Верратти, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом парижане вполне будут готовы расстаться с 25-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за ПСЖ.