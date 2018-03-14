ПСЖ определился с трансферной стоимостью Верратти
Французский ПСЖ определился с трансферной стоимостью своего полузащитника Марко Верратти, информирует L'Equipe.
Так, по сведениям издания, ближайшим летом парижане вполне будут готовы расстаться с 25-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за ПСЖ.
Напомним, Кавани задумался над уходом из ПСЖ. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|Ницца
|29
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|29
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|Сент-Этьен
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|ФК Кан
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|35
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|Генгам
|29
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|Труа
|29
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|Лилль
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|Метц
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