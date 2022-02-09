ПСЖ определился с условием для покупки Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" может вступить в борьбу за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает норвежца в качестве возможной замены форварду Килиану Мбаппе, который может перейти в "Реал". ПСЖ готов заплатить за Холанда полную сумму отступных в размере 75 миллионов евро. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как им активно интересуются "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Ройс дал совет Холанду по поводу его будущего. | http://soccernews.ru