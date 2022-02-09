ПСЖ определился с условием для покупки Холанда

Теги псжборуссия дортмундэрлинг холандкилиан мбаппетрансферы

ПСЖ определился с условием для покупки Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" может вступить в борьбу за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает норвежца в качестве возможной замены форварду Килиану Мбаппе, который может перейти в "Реал". ПСЖ готов заплатить за Холанда полную сумму отступных в размере 75 миллионов евро. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как им активно интересуются "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Ройс дал совет Холанду по поводу его будущего. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" обыграл "Рому" Моуринью в Кубке Италии

"Интер" обыграл "Рому" Моуринью в Кубке Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов