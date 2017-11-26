ПСЖ определился с возможной заменой для Неймара

Французский ПСЖ уже определился с возможной заменой для своей главной звезды Неймара, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, бразилец может покинуть стан парижан, перейдя в мадридский "Реал", уже по окончанию текущего сезона. Заменить же 25-летнего игрока своей атаки "красно-синие" рассчитывают форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом, которого клуб рассчитывает подписать в качестве свободного агента.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Монако". | soccernews.ru