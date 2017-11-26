ПСЖ определился с возможной заменой для Неймара

Теги псжалексис санчеснеймарреал мадридарсенал лондон

ПСЖ определился с возможной заменой для НеймараФранцузский ПСЖ уже определился с возможной заменой для своей главной звезды Неймара, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, бразилец может покинуть стан парижан, перейдя в мадридский "Реал", уже по окончанию текущего сезона. Заменить же 25-летнего игрока своей атаки "красно-синие" рассчитывают форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом, которого клуб рассчитывает подписать в качестве свободного агента.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Монако". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов