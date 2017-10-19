ПСЖ определился с возможным преемником Эмери

Теги псжунаи эмериманчестер юнайтеджозе моуринью

ПСЖ определился с возможным преемником ЭмериФранцузский ПСЖ определился с возможным преемником своего главного тренера Унаи Эмери, информирует The Sun.

По сведениям издания, следующим наставником своей команды руководство парижан желает видеть Жозе Моуринью, ныне возглавляющего английский "Манчестер Юнайтед". Поэтому вполне вероятно, что в случае расставания с испанским специалистом "красно-синие" предпримут попытки заполучить португальца.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Андерлехт". | soccernews.ru

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