ПСЖ определился с заменой для Буффона

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ПСЖ определился с заменой для Буффона

ПСЖ нашёл замену итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который накануне покинул клуб.

По информации Marca, парижане собираются купить голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса.

Костариканец, скорее всего, примет предложение французского гранда, поскольку в королевском клубе на него больше не рассчитывают.

32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 162 матча и пропустил 159 голов. Его контракт с "бланкос" истекает в 2020 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

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