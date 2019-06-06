ПСЖ определился с заменой для Буффона
ПСЖ нашёл замену итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который накануне покинул клуб.
По информации Marca, парижане собираются купить голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса.
Костариканец, скорее всего, примет предложение французского гранда, поскольку в королевском клубе на него больше не рассчитывают.
32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 162 матча и пропустил 159 голов. Его контракт с "бланкос" истекает в 2020 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
Не пропустите: Агент Буффона: "Мой клиент не собирается завершать карьеру". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Тренер сборной Португалии: "Роналду - настоящий гений"
-
ПСЖ определился с заменой для Буффона
-
1
Официально: Неймар пропустит Кубок Америки
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал первый летний трансфер
-
Неймар получил серьёзную травму. Его участие в Кубке Америки под вопросом
-
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" стоимость Эриксена
-
1
В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании
-
Бразилия сильнее Катара и другие результаты товарищеских матчей
-
ТОП-8 футболистов, которые получат статус свободных агентов уже этим летом
-
Главные новости дня: 5 июня
-
1
Фабрегас заявил, что покупка Азара "Реалом" очень плохая новость для "Барселоны"
-
СМИ: "Реал" объявит о трансфере Азара в ближайшие часы
-
Роналду: "Рад был помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!"
-
УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария
-
В гонке за де Лигтом остались ПСЖ и "Барселона"
-
1
Силва о хет-трике Роналду: "Мы давно привыкли к тому, что он вытворяет"
-
Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась"
-
1
ЦСКА хочет купить игрока "Тулузы"
-
Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере
-
Агент Буффона: "Мой клиент не собирается завершать карьеру"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32