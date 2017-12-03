ПСЖ определился с заменой для Кавани
Французский ПСЖ определился с заменой для своего ведущего форварда Эдинсона Кавани, информирует испанская пресса.
Сообщается, что следующим летом уругвайский бомбардир с большой долей вероятности покинет Париж. Новое же атакующее трио "красно-синих" должны будут составить Неймар, Килиан Мбаппе и Гонсалу Гедеш, которого ПСЖ намерен вернуть из аренды в "Валенсии".
Напомним, ПСЖ и "Реал" могут совершить самый громкий обмен в истории футбола. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|16
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|16
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|3
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|16
|32
|4
|Марсель
|16
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|Нант
|16
|27
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|16
|23
|8
|Монпелье
|16
|22
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Сент-Этьен
|16
|20
|13
|Ницца
|16
|20
|14
|Генгам
|16
|19
|15
|Труа
|16
|18
|16
|Страсбур
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4