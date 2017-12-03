ПСЖ определился с заменой для Кавани

Теги псжэдинсон кавани килиан мбаппенеймаргонсалу гедеш

ПСЖ определился с заменой для КаваниФранцузский ПСЖ определился с заменой для своего ведущего форварда Эдинсона Кавани, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим летом уругвайский бомбардир с большой долей вероятности покинет Париж. Новое же атакующее трио "красно-синих" должны будут составить Неймар, Килиан Мбаппе и Гонсалу Гедеш, которого ПСЖ намерен вернуть из аренды в "Валенсии".

Напомним, ПСЖ и "Реал" могут совершить самый громкий обмен в истории футбола. | soccernews.ru

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