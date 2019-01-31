ПСЖ определился с заменой для Неймара
ПСЖ в срочном порядке пытается подписать замену для своего форварда Неймара, который в связи с травмой ноги выбыл из строя на 2,5 месяца.
Как сообщает Sky Sports, парижане готовят предложение по вингеру "Челси" Виллиану. Французский клуб намерен закрыть сделку до закрытия зимнего трансферного окна.
Стоит отметить, что несколько недель назад главный тренер "синих" Маурицио Сарри исключил уход звёздного бразильца в январе.
30-летний Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года, сыграл 272 матча, забил 51 гол и сделал 45 ассистов. Его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
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