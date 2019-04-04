ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы

ПСЖ приступил к поиску замены для своего капитана Тиаго Силвы, которому в этом году исполнится 35 лет.

Как сообщает AS, преемником звёздного бразильца парижане видят защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, который захотел сменить команду грядущим летом.

Французскому гранду придётся выдержать конкуренцию со стороны "Баварии", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 25-летний Варан сыграл за "Реал" 36 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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