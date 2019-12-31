ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы

ПСЖ проявляет предметный интерес к центральному защитнику миланского "Интера" Милану Шкриньяру.

По информации Le10Sport, парижане видят в словаке замену для своего капитана Тиаго Силвы, которому в сентябре исполнилось 35 лет.

Ожидается, что по окончании нынешнего сезона бразилец покинет клуб в связи с истечением срока контракта, поэтому вопросом усиления обороны во французской столице озаботились уже сейчас.

Шкриньяр выступает за "Интер" с 2017 года, сыграл 109 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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