ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы

ПСЖ работает над приобретением нового центрального защитника, который заменит в составе Тиаго Силву.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане нацелились на Милана Шкриньяра из "Интера".

Пока стороны ведут предварительные переговоры, официальных предложений ПСЖ ещё не делал.

В июле сообщалось о готовности "Интера" продать Шкриньяра за 60 миллионов евро.

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