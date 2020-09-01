ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы

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ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы

ПСЖ работает над приобретением нового центрального защитника, который заменит в составе Тиаго Силву.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане нацелились на Милана Шкриньяра из "Интера".

Пока стороны ведут предварительные переговоры, официальных предложений ПСЖ ещё не делал.

В июле сообщалось о готовности "Интера" продать Шкриньяра за 60 миллионов евро.

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