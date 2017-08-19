ПСЖ определился с заменой Матюиди

ПСЖ хочет приобрести хавбека лиссабонского "Спортинга" Вильяма Карвалью, сообщает Le10 sport.

По информации ресурса, руководство парижского клуба рассматривает игрока как замену Блезу Матюиди, который перебрался в "Ювентус".

Также в услугах Карвалью заинтересован "Вест Хэм".

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