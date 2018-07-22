ПСЖ определился со списком приоритетных целей на позицию центрального защитника

1 Теги псжян вертонгенлеонардо бонуччиантонио рюдигер

ПСЖ определился со списком приоритетных целей на позицию центрального защитника
ПСЖ намерен купить центрального защитника этим летом, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, главный тренер парижского клуба Томас Тухель определился со списком приоритетных вариантов.

ПСЖ проявляет интерес к следующим игрокам: Джером Боатенг ("Бавария"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм") и Антонио Рюдигер ("Челси").

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Комментарии
Kireman

Рюдигер не центральный вроде

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