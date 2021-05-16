ПСЖ определился со стоимостью Икарди

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ПСЖ определился со стоимостью ИкардиФото: Reuters

Форвард ПСЖ Мауро Икарди близок к уходу из клуба.

По сведениям AS, парижане готовы расстаться с аргентинцем за 35 миллионов евро. Год назад ПСЖ приобрел игрока за 50 миллионов.

Отмечается, что продажа Икарди связана с тем, что клуб хочет сократить расходы для нового контракта Килиану Мбаппе. Зарплата Икарди составляет 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Икарди сыграл 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

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