ПСЖ определился со стоимостью Икарди
Фото: Reuters
Форвард ПСЖ Мауро Икарди близок к уходу из клуба.
По сведениям AS, парижане готовы расстаться с аргентинцем за 35 миллионов евро. Год назад ПСЖ приобрел игрока за 50 миллионов.
Отмечается, что продажа Икарди связана с тем, что клуб хочет сократить расходы для нового контракта Килиану Мбаппе. Зарплата Икарди составляет 10 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Икарди сыграл 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
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|Ницца
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|6
|Реймс
|28
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|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13