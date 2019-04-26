ПСЖ определился со стоимостью Менье
ПСЖ готов продать своего правого защитника Томаса Менье во время летнего трансферного окна, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, парижане оценивают бельгийского фулбека в 30 миллионов евро.
На 27-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ - "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал".
В текущем сезоне Менье сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
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|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
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|51
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|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
|35
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|Хаддерсфилд Таун
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