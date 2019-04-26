ПСЖ определился со стоимостью Менье

ПСЖ готов продать своего правого защитника Томаса Менье во время летнего трансферного окна, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, парижане оценивают бельгийского фулбека в 30 миллионов евро.

На 27-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ - "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал".

В текущем сезоне Менье сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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