ПСЖ определился со стратегией по трансферу Погба

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ПСЖ определился со стратегией по трансферу Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" намерен приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, но для этого парижанам придется продать нескольких игроков, сообщает L’Equipe.

По сведения источника, трансфер Погба обойдется ПСЖ в 50-60 миллионов евро, но также эта покупка потребует значительных затрат на комиссию агенту хавбека Мино Райоле. Кроме того, француз потребует высокую зарплату. Таким образом, ПСЖ придется уменьшать зарплатную ведомость.

В прошлом сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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