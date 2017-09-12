ПСЖ определился со своим первым подписанием в зимнее трансферное окно

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ПСЖ определился со своим первым подписанием в зимнее трансферное окноФранцузский ПСЖ определился со своим первым подписанием в зимнее трансферное окно, информирует football.fr.

По сведениям издания, парижане уже практически согласовали трансфер полузащитника бразильского "Флуминенсе" Венделя. За 20-летнего хавбека "красно-синие", ориентировочно, заплатят 10 миллионов евро.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна ПСЖ и "Барселона" не смогли согласовать сумму трансфера Ди Марии. | soccernews.ru

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