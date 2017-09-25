ПСЖ опроверг информацию о финансовом поощрении Кавани в обмен на его отказ от исполнения пенальти

Французский ПСЖ официально опроверг информацию об отказе своего форварда Эдинсона Кавани принять финансовый бонус в обмен на право исполнения пенальти.

Так, Le Parisien приводит следующее сообщение: "ПСЖ официально опровергает информацию, согласно которой Кавани отказался от бонуса в размере одного миллиона евро в обмен на его отказ исполнять одиннадцатиметровые удары".

Напомним, из-за трансфера Неймара под угрозой продажи оказалось сразу шесть игроков ПСЖ. | soccernews.ru