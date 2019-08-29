ПСЖ опроверг информацию о переходе Неймара в "Барселону"



ПСЖ опроверг информацию о том, что бразильский нападающий Неймар перейдет в "Барселону", сообщает RMC Sport.

В данный момент футболист продолжает тренироваться в составе парижского клуба.

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что клубы обо всем договорились и о трансфере 27-летнего бразильца будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" летом за 222 миллиона евро.

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