ПСЖ опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро

ПСЖ опроверг информацию о том, что сумма отступных в контракте бразильского нападающего Неймара составляет 222 миллиона евро.

"Даже если такой пункт и был бы, он бы не имел никакого юридического значения. Лига 1 не признаёт такие контракты" - цитирует издание Le Parisien сообщение пресс-службы столичного клуба.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара прошлым летом у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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