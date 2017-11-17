ПСЖ опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро
ПСЖ опроверг информацию о том, что сумма отступных в контракте бразильского нападающего Неймара составляет 222 миллиона евро.
"Даже если такой пункт и был бы, он бы не имел никакого юридического значения. Лига 1 не признаёт такие контракты" - цитирует издание Le Parisien сообщение пресс-службы столичного клуба.
Напомним, что ПСЖ купил Неймара прошлым летом у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
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