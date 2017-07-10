ПСЖ опроверг свой интерес к одному из ведущих игроков "Реала"

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ПСЖ опроверг свой интерес к одному из ведущих игроков "Реала"Французский ПСЖ опроверг свой интерес к вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане уведомили королевский клуб о том, что текущим летом звездный валлиец в их планы не входит. 

Отметим, что ранее появилась информация, согласно которой Бэйлом интересовались ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед".

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