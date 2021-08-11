ПСЖ опубликовал новый ролик, посвящённый Месси

Фото твиттер ПСЖ

В твиттере ПСЖ появилось новое видео, приуроченное к переходу в клуб бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В этот раз картина с 34-летним аргентинцем была графически помещена в Лувр и заняла в музее место легендарной "Мона Лизы" Леонардо да Винчи.

Напомним, что ПСЖ объявил о подписании звёздного футболиста во вторник вечером. Контракт между сторонами заключен по схеме "2+1".

За парижан Месси будет выступать под 30-м номером. Дата его дебюта за новую команду пока неизвестна.

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