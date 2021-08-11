ПСЖ опубликовал новый ролик, посвящённый Месси

Теги псжлионель месси

ПСЖ опубликовал новый ролик, посвящённый Месси

Фото твиттер ПСЖ

В твиттере ПСЖ появилось новое видео, приуроченное к переходу в клуб бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В этот раз картина с 34-летним аргентинцем была графически помещена в Лувр и заняла в музее место легендарной "Мона Лизы" Леонардо да Винчи.

Напомним, что ПСЖ объявил о подписании звёздного футболиста во вторник вечером. Контракт между сторонами заключен по схеме "2+1".

За парижан Месси будет выступать под 30-м номером. Дата его дебюта за новую команду пока неизвестна.

Не пропустите: Глава LFP прокомментировал переход Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов