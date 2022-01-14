ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья Месси

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ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси находится на финальном этапе восстановления после перенесённого коронавируса.

Как сообщает пресс-служба парижан, 34-летний футболист на следующей неделе приступит к тренировкам в общей группе.

В текущем сезоне аргентинский форвард сыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

В новом году Месси из-за болезни не провёл ни одной игры.

Не пропустите: Месси рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса. | http://soccernews.ru
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