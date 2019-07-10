ПСЖ оштрафовал Неймара

ПСЖ применил штрафные санкции к форварду команды Неймару.

Как сообщает UOL Esporte, клуб лишил бразильца премии за этику. Ранее сообщалось, что размер премии составляет 375 тысяч евро в месяц.

Клуб наказал Неймара за неявку на предсезонный сбор. Напомним, что игрок хочет покинуть клуб и вернуться в "Барселону".

В прошлом сезоне Неймар из-за травм провел всего 28 игр, в которых забил 23 гола и отдал 11 ассистов.

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