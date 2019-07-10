ПСЖ оштрафовал Неймара
ПСЖ применил штрафные санкции к форварду команды Неймару.
Как сообщает UOL Esporte, клуб лишил бразильца премии за этику. Ранее сообщалось, что размер премии составляет 375 тысяч евро в месяц.
Клуб наказал Неймара за неявку на предсезонный сбор. Напомним, что игрок хочет покинуть клуб и вернуться в "Барселону".
В прошлом сезоне Неймар из-за травм провел всего 28 игр, в которых забил 23 гола и отдал 11 ассистов.
Читайте также: ПСЖ назвал игрока "Барселоны", которого хочет включить в сделку по Неймару. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|Сент-Этьен
|38
|66
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|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27