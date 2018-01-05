ПСЖ оштрафует Кавани и Пасторе за возвращение в клуб после праздников с опозданием
Футболисты ПСЖ - нападающий Эдинсон Кавани и полузащитник Хавьер Пасторе будут наказаны за возвращение в расположение клуба после новогодних праздников с опозданием, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, оба футболиста не прибыли на тренировку команды в среду. Оба игрока объяснили свое отсутствие личными причинами, но руководство клуба все равно решило их оштрафовать.
В этом сезоне 30-летний Кавани провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. На счету 28-летнего Пасторе 4 мяча в 17 поединках.
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