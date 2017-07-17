ПСЖ остался без четырех ключевых игроков

Теги псжмаркиньосмарко верраттианхель ди марияэдинсон кавани

ПСЖ остался без четырех ключевых игроковВ воскресенье сразу четыре ключевых игрока французского ПСЖ по различным причинам пропустили тренировки своей команды, которая сейчас находится в США.

Как информирует football.fr, Маркиньос и Марко Верратти отсутствовали на занятиях из-за полученных ранее повреждений, которые оказались не значительными, а Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани только вернулись из отпуска, поэтому втягиваются в работу по индивидуальной программе.

Напомним, ПСЖ может приобрести Асенсио. | soccernews.ru

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