ПСЖ остался без четырех ключевых игроков

В воскресенье сразу четыре ключевых игрока французского ПСЖ по различным причинам пропустили тренировки своей команды, которая сейчас находится в США.

Как информирует football.fr, Маркиньос и Марко Верратти отсутствовали на занятиях из-за полученных ранее повреждений, которые оказались не значительными, а Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани только вернулись из отпуска, поэтому втягиваются в работу по индивидуальной программе.

Напомним, ПСЖ может приобрести Асенсио. | soccernews.ru