ПСЖ остался недоволен интервью Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство "Пари Сен-Жермен" негативно отреагировало на интервью форвард Килиана Мбаппе.

Мбаппе говорил, что просил отпустить его в мадридский "Реал" прошедшим летом.

Как сообщает AS, французский нападающий дал два интервью, не получив при этом разрешения от парижского клуба.

Напомним, что уже по окончании текущего сезона Мбаппе станет свободным агентов. С 1 января 2022 года он сможет вести переговоры и подписывать контракт с другим клубом без ведома парижан.

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