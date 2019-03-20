ПСЖ осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес футболистов команды

ПСЖ осудил бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра за гомофобские высказывания в адрес футболистов команды.

"ПСЖ строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба и его представителей. Эти слова поразили нас до глубины души. Наш клуб придерживается ценностей взаимоуважения и коммуникабельности", - говорится в заявлении парижан.

Напомним, что после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" (1:3) Эвра в видео, опубликованном в интернете, назвал футболистов французской команды "faggots" (в переводе - гомосексуалисты в грубой форме), а игроков "красных дьяволов" - мужиками.

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