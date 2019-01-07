ПСЖ отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному "Понтиви"

2 Теги псжпонтиви

ПСЖ отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному "Понтиви"

ПСЖ обыграл клуб пятого дивизиона "Понтиви" (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За победу и игроки получили призовые в размере 120 тысяч евро.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи решил отказаться от этой суммы в пользу "Понтиви".

ПСЖ занимает первое место в Лиге 1, набрав 47 очков.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Вот за это респект! Для ПСЖ это как жвачку купить, а тем парням приятно будет.

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Mutaloff
Mutaloff

Я подумал, что это взятка.

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