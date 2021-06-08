ПСЖ отдаст Доннарумму в аренду итальянскому клубу

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ, а затем перейдет в один из клубов Серии А на правах аренды, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, руководство французского клуба в следующем сезоне сделает ставку на основного голкипера Кейлора Наваса. Поэтому во избежание конфликтов Доннарумма будет отдан в аренду. Одним из претендентов на игрока является "Рома".

Напомним, что контракт 22-летнего Доннаруммы с "Миланом" истекает в конце июня. Таким образом, голкипер вскоре станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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