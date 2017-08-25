ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Ди Марии за 35 миллионов евро
"Барселоне" не удалось приобрести аргентинского полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию, сообщает AS.
По сведениям издания, каталонский клуб предлагал за футболиста 35 миллионов евро, но парижан не устроила эта сумма. Возможно, каталонцы сделают новое улучшенное предложение.
Ранее сообщалось, что 29-летний Ди Мария может перейти в "Барселону" за 50 миллионов евро.
Не пропустите: ПСЖ не рассматривает вариант с продажей Ди Марии. | http://soccernews.ru
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