ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Неймара

"Барселона" попыталась начать переговоры по трансферу бразильского нападающего ПСЖ Неймара, но получила отказ, сообщает Téléfoot.

По сведениям издания, парижский клуб не собирается продавать футболиста и рассчитывает на него в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Неймар принял решение покинуть ПСЖ и хочет вернуться в "Барселону".

В прошлом сезоне 27-летний форвард провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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