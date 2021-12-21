ПСЖ отказал "Челси" в продаже Маркиньоса за огромную сумму

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ПСЖ отказал "Челси" в продаже Маркиньоса за огромную сумму

Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" в летнее трансферное окно пытался приобрести бразильского защитника "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса, но получил отказ, сообщает goal.com.

По сведениям источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста 85 миллионов евро, но французы отказались от любых переговоров.

В нынешнем сезоне 27-летний Маркиньос провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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