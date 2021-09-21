ПСЖ отказал "Челси" в продаже ведущего защитника за 100 миллионов евро
Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" в летнее трансферное окно пытался купить бразильского защитника "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 100 миллионов евро, но получил отказ. Сам Маркиньос также не горит желанием менять клуб.
27-летний Маркиньос он выступает за ПСЖ с 2013 года. Всего он провел за парижан 327 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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