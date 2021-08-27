ПСЖ отказал "Реалу" в трансфере Мбаппе

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ПСЖ отказал "Реалу" в трансфере Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" отклонил второе предложение мадридского "Реала" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, французский клуб не устроило предложение "Реала", который был готов заплатить 170 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов. В ПСЖ надеются, что королевский клуб предложит больше денег. При этом в "Реале" теряют терпение и раздумывают о возможности подписания Мбаппе бесплатно следующим летом, когда у него завершится контракт с ПСЖ.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: ПСЖ в случае продажи Мбаппе может купить трёх футболистов. | http://soccernews.ru
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