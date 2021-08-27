ПСЖ отказал "Реалу" в трансфере Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" отклонил второе предложение мадридского "Реала" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, французский клуб не устроило предложение "Реала", который был готов заплатить 170 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов. В ПСЖ надеются, что королевский клуб предложит больше денег. При этом в "Реале" теряют терпение и раздумывают о возможности подписания Мбаппе бесплатно следующим летом, когда у него завершится контракт с ПСЖ.
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14