ПСЖ отказал Тухелю в приобретении полузащитника "Севильи"
Во время зимнего трансферного окна полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия мог оказаться в ПСЖ.
Как сообщает Paris United, на покупке 26-летнего испанца настаивал главный тренер столичной команды Томас Тухель, но клуб отказался выполнять его требование.
Руководство ПСЖ посчитало, что Сарабия не стоит 22 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.
В текущем сезоне воспитанник "Реала" сыграл за "Севилью" 35 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.
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