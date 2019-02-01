ПСЖ отказал Тухелю в приобретении полузащитника "Севильи"

Теги псжсевильяпабло сарабиятомас тухельтрансферы

ПСЖ отказал Тухелю в приобретении полузащитника "Севильи"

Во время зимнего трансферного окна полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия мог оказаться в ПСЖ.

Как сообщает Paris United, на покупке 26-летнего испанца настаивал главный тренер столичной команды Томас Тухель, но клуб отказался выполнять его требование.

Руководство ПСЖ посчитало, что Сарабия не стоит 22 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

В текущем сезоне воспитанник "Реала" сыграл за "Севилью" 35 матчей, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

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