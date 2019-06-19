ПСЖ отказал "Ювентусу" в продаже Маркиньоса за 55 миллионов евро

"Ювентус" не сумел договориться по трансферу бразильского защитника ПСЖ Маркиньоса, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хотел приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предлагал за него 55 миллионов евро, но получил отказ. Несмотря на это, "Ювентус" собирается сделать новое улучшенное предложение.

Стоит отметить, что бразилец ранее уже играл в Серии А за "Рому".

В минувшем сезоне 25-летний Маркиньос провел за ПСЖ 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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