ПСЖ отказал "Ювентусу" в трансфере Неймара
"Ювентус" летом вел переговоры по трансферу бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает журналист Гильем Балаге в своем Twitter.
По данным источника, итальянский клуб был готов заплатить за бразильца 100 миллионов евро и отдать аргентинского нападающего Пауло Дибалу. Впрочем, ПСЖ не устроил подобный вариант.
Напомним, что 27-летнего Неймара также хотела купить "Барселона", но каталонцы не договорились по его трансферу. Форвард надеялся покинуть ПСЖ, но в итоге остался в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года.
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