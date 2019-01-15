ПСЖ отказался от игрока "Боруссии" в пользу хавбека из АПЛ

ПСЖ наткнулся на еще один отказ в трансфере хавбека дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля.

Теперь как сообщает Le 10 Sport, парижане попытаются подписать хавбека "Эвертона" Идриссу Гуйе.

Отмечается, что "Боруссия" отказал ПСЖ из-за маленького предложения, однако сумма не уточняется.

В нынешнем сезоне Гуйе провел 20 матчей, но результативными действиями не отличился.

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