ПСЖ отказался от игрока "Боруссии" в пользу хавбека из АПЛ
ПСЖ наткнулся на еще один отказ в трансфере хавбека дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля.
Теперь как сообщает Le 10 Sport, парижане попытаются подписать хавбека "Эвертона" Идриссу Гуйе.
Отмечается, что "Боруссия" отказал ПСЖ из-за маленького предложения, однако сумма не уточняется.
В нынешнем сезоне Гуйе провел 20 матчей, но результативными действиями не отличился.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Лион
|19
|33
|4
|Сент-Этьен
|19
|33
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Страсбур
|20
|29
|7
|Ренн
|19
|29
|8
|Ницца
|19
|29
|9
|Марсель
|18
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Нант
|19
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|18
|22
|14
|Тулуза
|19
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|19
|14
|20
|Генгам
|19
|11