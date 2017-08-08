ПСЖ отказался от покупки Алексиса Санчеса

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ПСЖ отказался от покупки Алексиса Санчеса

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не перейдет в ПСЖ, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, парижский клуб принял решение отказаться от приобретения футболиста после того, как купил форварда "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро.

Таким образом, единственным претендентом на 28-летнего Санчеса остался "Манчестер Сити".

Контракт чилийца с "канонирами" истекает через год, но клуб не намерен его продавать.

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