ПСЖ отказался от покупки Дембеле

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ПСЖ отказался от покупки Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не планирует подписывать кого-либо этой зимой, в том числе они не намерены покупать у "Барселоны" вингера Усмана Дембеле, сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, парижане наоборот хотят избавиться некоторых футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что "Барса" хочет, что Дембеле покинул клуб уже в этом месяце, так как переговоры о продлении контракт зашли в тупик и если он не уйдет сейчас, то будет числиться в зарплатной ведомости клуба до истечения своего контракт 30 июня.

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