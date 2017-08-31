ПСЖ отказался от приобретения Фабиньо

ПСЖ отказался от приобретения полузащитника "Монако" Фабиньо, информирует Canal Supporters.

По сведениям источника, парижане были вынуждены свернуть переговоры по 23-летнему хавбеку ввиду его высокой трансферной стоимости, так как его приобретение с учетом проблем клуба с несоответствием правилам финансового Fair Play могло обернуться для "красно-синих" санкциями от ФИФА.

Напомним, Верратти высказался о своем отношении к ПСЖ до подписания клубом Неймара и Дани Алвеса. | soccernews.ru