ПСЖ отказался от приобретения Фабиньо

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ПСЖ отказался от приобретения ФабиньоПСЖ отказался от приобретения полузащитника "Монако" Фабиньо, информирует Canal Supporters.

По сведениям источника, парижане были вынуждены свернуть переговоры по 23-летнему хавбеку ввиду его высокой трансферной стоимости, так как его приобретение с учетом проблем клуба с несоответствием правилам финансового Fair Play могло обернуться для "красно-синих" санкциями от ФИФА.

Напомним, Верратти высказался о своем отношении к ПСЖ до подписания клубом Неймара и Дани Алвеса. | soccernews.ru

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