ПСЖ отказался от приобретения одной из своих трансферных целей

Теги монакопсжкилиан мбаппе

ПСЖ отказался от приобретения одной из своих трансферных целейПСЖ отказался от приобретения полузащитника "Монако" Фабиньо, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, парижане были вынуждены свернуть переговоры по 23-летнему хавбеку монегасков ввиду возникших у клуба проблем с соблюдением правил финансового Fair Play. Приобретение же Фабиньо могло усугубить и без того не простое положение "красно-синих".

Напомним, ПСЖ может арендовать Мбаппе с правом последующего выкупа за 180 миллионов евро| soccernews.ru

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