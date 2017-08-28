ПСЖ отказался от приобретения одной из своих трансферных целей

ПСЖ отказался от приобретения полузащитника "Монако" Фабиньо, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, парижане были вынуждены свернуть переговоры по 23-летнему хавбеку монегасков ввиду возникших у клуба проблем с соблюдением правил финансового Fair Play. Приобретение же Фабиньо могло усугубить и без того не простое положение "красно-синих".