ПСЖ отказался от приобретения Погба и Дибалы

ПСЖ отказался от приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Так, по сведениям L'Equipe, данный шаг со стороны парижан обусловлен их проблемами с соответствием правилу финансового Fair Play. В настоящее время руководство ПСЖ ожидает вердикта от УЕФА по своим чрезмерным тратам на трансферы прошлым летом, поэтому клуб не будет делать новых громких приобретений в преддверии оглашения наказания.

Напомним, в ПСЖ назревает новый конфликт из-за Неймара. | soccernews.ru