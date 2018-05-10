ПСЖ отказался от приобретения Погба и Дибалы

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ПСЖ отказался от приобретения Погба и ДибалыПСЖ отказался от приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

Так, по сведениям L'Equipe, данный шаг со стороны парижан обусловлен их проблемами с соответствием правилу финансового Fair Play. В настоящее время руководство ПСЖ ожидает вердикта от УЕФА по своим чрезмерным тратам на трансферы прошлым летом, поэтому клуб не будет делать новых громких приобретений в преддверии оглашения наказания.

Напомним, в ПСЖ назревает новый конфликт из-за Неймара. | soccernews.ru

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