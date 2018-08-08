ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси"

ПСЖ отказался от своих притязаний на полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, парижане сворачивают интерес к 27-летнему хавбеку ввиду нежелания "аристократов" вести переговоры по нему, а также из-за предстоящего закрытия трансферного окна в Англии, что снижает до минимума их шансы заполучить игрока.

Напомним, президент ПСЖ восхвалил Мбаппе. | soccernews.ru