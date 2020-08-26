ПСЖ отказался от трансфера Месси

2 Теги псжбарселоналионель месситрансферы

ПСЖ отказался от трансфера Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Goal.

По сведениям издания, французский клуб отказался от варианта с переходом форварда, так как не имеет возможности удовлетворить его финансовые запросы. В клубе опасаются, что им не удастся соблюсти требования финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что 33-летний Месси принял решение разорвать контракт с "Барселоной" в одностороннем порядке. В этом случае форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно. 

Не пропустите: Лионель Месси может повторно потребовать отпустить его из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Неймар+Мбаппе обмен на Лео+доплата со стороны Барсы 700 млн. Хитрый ход от Бартомеу!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Парижане хотят закрепить успех, а не вылетать в 1\8 с Лео в составе+разрушенная атмосфера 100%!

Ответить

главное

Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу

Лионель Месси покинет "Барселону" независимо от будущего Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов