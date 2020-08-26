ПСЖ отказался от трансфера Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Goal.

По сведениям издания, французский клуб отказался от варианта с переходом форварда, так как не имеет возможности удовлетворить его финансовые запросы. В клубе опасаются, что им не удастся соблюсти требования финансового фэйр-плей.

Ранее стало известно, что 33-летний Месси принял решение разорвать контракт с "Барселоной" в одностороннем порядке. В этом случае форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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