ПСЖ отказался от трансфера Самуэля Умтити

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб проявлял интерес к футболисту, но решил отказаться от трансфера из-за проблем игрока с коленом. Также в ПСЖ сомневаются в характере француза.

Стоит отметить, что президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу знал о хронической травме игрока, но все равно продлил с ним контракт с увеличением зарплаты.

26-летний Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года. Всего он провел за каталонский клуб 116 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Килиан Мбаппе определился со своим будущим. | http://soccernews.ru