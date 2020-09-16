ПСЖ отказался от трансфера Самуэля Умтити

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ПСЖ отказался от трансфера Самуэля Умтити

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити не перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб проявлял интерес к футболисту, но решил отказаться от трансфера из-за проблем игрока с коленом. Также в ПСЖ сомневаются в характере француза.

Стоит отметить, что президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу знал о хронической травме игрока, но все равно продлил с ним контракт с увеличением зарплаты.

26-летний Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года. Всего он провел за каталонский клуб 116 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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