ПСЖ отказался от трансфера Санчеса из-за Неймара

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес не перейдет в ПСЖ, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, парижский клуб принял решение отказаться от трансфера чилийца, так как намерен приобрести форварда "Барселоны" Неймара.

Напомним, что ПСЖ может приобрести бразильца за 222 миллиона евро. Из-за таких больших затрат французы не сумеют приобрести еще и Санчеса, за которого нужно заплатить не менее 50-60 миллионов.

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