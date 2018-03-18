ПСЖ отказался от услуг Луиса Энрике из-за его высоких требований по зарплате

ПСЖ отказался от услуг известного испанского тренера Луиса Энрике из-за его высоких требований по зарплате, информирует Gazzetta dello Sport.

Теперь, по сведениям издания, главным кандидатом на замену своему наставнику Унаи Эмери, с которым клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона, руководство парижан рассматривает Массимилиано Аллегри из туринского "Ювентуса".

Напомним, ПСЖ заинтересовался хавбеком "Шахтера". | soccernews.ru