ПСЖ отказался от услуг Луиса Энрике из-за его высоких требований по зарплате

Теги псжунаи эмерилуис энрикемассимилиано аллегри

ПСЖ отказался от услуг Луиса Энрике из-за его высоких требований по зарплатеПСЖ отказался от услуг известного испанского тренера Луиса Энрике из-за его высоких требований по зарплате, информирует Gazzetta dello Sport.

Теперь, по сведениям издания, главным кандидатом на замену своему наставнику Унаи Эмери, с которым клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона, руководство парижан рассматривает Массимилиано Аллегри из туринского "Ювентуса".

Напомним, ПСЖ заинтересовался хавбеком "Шахтера". | soccernews.ru

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