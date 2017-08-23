ПСЖ отказался продавать Ди Марию в "Барселону"

Теги псжбарселонаанхель ди мария

ПСЖ отказался продавать Ди Марию в "Барселону"

Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария не перейдет в "Барселону", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, босс парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи лично сообщил президенту каталонцев Жозепу Бартомеу о невозможности этого трансфера.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 29-летнего Ди Марию 50 миллионов евро.

Не пропустите: Неймар подаст встречный иск на "Барселону".  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 1 3
2 Барселона 1 3
3 Реал Сосьедад 1 3
4 Леганес 1 3
5 Валенсия 1 3
6 Атлетико Мадрид 1 1
7 Жирона 1 1
8 Эспаньол 1 1
9 Севилья 1 1
10 Атлетик Бильбао 1 1
11 Хетафе 1 1
12 Эйбар 0 0
13 Леванте 0 0
14 Малага 0 0
15 Вильярреал 0 0
16 Сельта Виго 1 0
17 Алавес 1 0
18 Лас Пальмас 1 0
19 Бетис 1 0
20 Депортиво Ла-Корунья 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов