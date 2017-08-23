ПСЖ отказался продавать Ди Марию в "Барселону"

Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария не перейдет в "Барселону", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, босс парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи лично сообщил президенту каталонцев Жозепу Бартомеу о невозможности этого трансфера.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 29-летнего Ди Марию 50 миллионов евро.

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