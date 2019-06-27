ПСЖ отказался выполнить требование де Лигта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, по всей видимости, не перейдет в ПСЖ, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, руководство парижского клуба посчитало оскорбительным требованием футболиста, который хотел, чтобы в его контракте была опция о сумме отступных в размере 150 миллионов евро.

"Де Лигт еще даже не перешел в ПСЖ, а уже хочет уйти", – приводятся слова источника из клуба.

Таким образом, главным претендентом на 19-летнего де Лигта является "Ювентус", который уже согласовал с ним условия личного контракта, согласившись на опцию выкупа.

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