ПСЖ отказался выполнить требование де Лигта
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, по всей видимости, не перейдет в ПСЖ, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, руководство парижского клуба посчитало оскорбительным требованием футболиста, который хотел, чтобы в его контракте была опция о сумме отступных в размере 150 миллионов евро.
"Де Лигт еще даже не перешел в ПСЖ, а уже хочет уйти", – приводятся слова источника из клуба.
Таким образом, главным претендентом на 19-летнего де Лигта является "Ювентус", который уже согласовал с ним условия личного контракта, согласившись на опцию выкупа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23